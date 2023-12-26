Свыше 40 тысяч жительниц Химок сделали маммографию в 2023 году

Маммографию можно сделать в пяти медучреждениях Химок: в поликлинике № 1 на улице Чкалова, поликлинике № 2 на улице Лавочкина, поликлинике № 5 на Молодежной улице, поликлиниках № 6 и № 7 в микрорайоне Левобережный.

Приходить это обследование можно каждые два года, начиная с 40 лет. Запись ведется на портале госуслуг и по телефону 112.

«Всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях. Мы открыли самостоятельную запись на маммографию», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Проект проект «Поликлиника. Перезагрузка» помогает жителям быстрее и эффективнее получать медицинскую помощь. Например, диспансеризацию теперь можно пройти за два часа, а сдать кровь за 10 минут. Результаты анализов размещаются на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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