22 января 2024, 15:29

Свыше 40 тысяч юных жителей Химок прошли профосмотр за прошлый год

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

За 2023 год более 40 тысяч детей в Химках прошли профилактические медицинские осмотры. Пройти детский медосмотр можно в поликлинике по месту прикрепления. Для записи потребуется свидетельство о рождении и медицинский полис.

Юлия Мамай, муниципальный депутат и заведующая детским садом № 25 «Калинка», подчеркнула важность своевременных профилактических осмотров для детей.

«Как руководитель дошкольного учреждения я в ежедневном режиме общаюсь с медицинскими работниками, которые прикреплены к детским садам. Важно следить за здоровьем ребенка. Своевременно посещать врачей-специалистов, сдавать анализы и проходить обследования. Хочу отметить, что профилактические осмотры нельзя игнорировать», - сказала Юлия Мамай.

Диспансеризация помогает выявить различные заболевания на ранней стадии и вовремя задать нужное лечение. Кроме того, родители получают рекомендации по вопросам здоровья, питания и образа жизни своих детей. Дети с рождения до года проходят диспансеризацию каждые три месяца, далее до 17 лет - каждые два года.

Председатель химкинского совета медсестер Надежда Смирнова напомнила, профосмотры проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Записаться на услугу можно по телефону 122, через инфомат в поликлинике и на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2024 году в Подмосковье возведут 22 объекта здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Химки
22 января 2024, 16:10
Два новых рентген-аппарата установили в госпитале ветеранов войн в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Современные цифровые рентген-аппараты взамен устаревших установили в Московском областном госпитале ветеранов войн в поселке Жилино под Солнечногорском. На новом оборудовании планируется проводить более 7,5 тысячи исследований в год.

Современные цифровые рентген-аппараты взамен устаревших установили в Московском областном госпитале ветеранов войн в поселке Жилино под Солнечногорском.

На новом оборудовании планируется проводить более 7,5 тысячи исследований в год.

Два новых аппарата установили в рамках президентского проекта «Здравоохранение». Диагностика выполняется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования и по направлению лечащего врача.

«При поддержке губернатора Андрея Воробьева продолжаем оснащать медицинские учреждения муниципалитета современным оборудованием. Новые цифровые рентген-аппараты позволяют проводить более точную диагностику при низкой лучевой нагрузке и выполняются все виды рентген-исследований», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Солнечногорск
22 января 2024, 15:53
Кабинет врача общей практики откроют в ЖК «Равновесие» в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Кабинет врача общей практики откроется в жилом комплексе «Равновесие» в селе Перхушково. Строительные работы уже завершены, сейчас ведется закупка медицинского оборудования.

Помещение для медицинского кабинета площадью 150 квадратных метров выделили на первом этаже одного из жилых корпусов. Кроме этого, застройщик передаст две квартиры для медработников площадью почти 72 квадратных метра. Это позволит врачам работать и жить в одном месте. Благодаря такой мере подобрать специалистов станет проще.

После завершения всех процедур медицинский объект передадут на баланс Одинцовского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о завершении строительства всех брошенных застройщиками жилых комплексов в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Здравоохранение Врачи
22 января 2024, 15:50
Курсанты гвардейской смены колледжа «Энергия» прошли практику по стрельбе в Балашихе
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Курсанты гвардейской смены колледжа «Энергия» попрактиковались в стрельбе в тире Балашихи. Студентам выдали копии пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Занятия прошли в местном стрелковом клубе. Сначала провели занятие по безопасному обращению с учебным оружием. Курсантам напомнили, из чего состоит пистолет Макарова, после они разобрали и собрали оружие. Затем ребят отправили в тир, где они стреляли из стайкбольного пистолета «Глок-17».

«В первую очередь мы ребят знакомим с мерами безопасности: как держать пистолет, что делать, какая роль мер безопасности вообще в Министерстве обороны, в Федеральной службе безопасности, полиции и в других силовых ведомствах», - сказал главный тренер стрелково-учебного клуба «Атом» Игорь Карагедов.

Также с курсантами поделились опытом ветераны и бойцы специального подразделения «Витязь», которые недавно вернулись со специальной военной операции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия Оружие Балашиха
22 января 2024, 15:48
Межрегиональный турнир по следж-хоккею прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Межрегиональный турнир по следж-хоккею «Кубок сильных духом» прошел в Мытищах. Победителем стала команда «Феникс» из Подмосковья.

Игра открыла новый сезон следж-хоккея или, как его еще называют, хоккея на санях. На центральном катке в Мытищах встретились «Феникс» из Подмосковья и «Белые медведи» из Москвы. В обеих командах выступали игроки паралимпийской сборной России.

Еще до начала встречи «Феникс» считался фаворитом. Клуб - один из сильнейших в России. У спортсменов уже есть семь чемпионских титулов. Поэтому победа команды стала закономерной. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Феникса».

Награды победителям торжественно вручил олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и почетный гражданин Мытищ Виктор Шалимов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Инвалиды

Новости по теме