15 марта 2024, 14:07

Свыше 40 тысяч школьников и студентов Подмосковья рассказали о героях в своей семье на патриотической акции

Министерство образования МО
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Свыше 40 тысяч учеников более чем из 250 школ, а также студенты колледжей, педагоги и родители из Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Семейные истории мужества».

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, школьник и студенты поделились историями о своих родных, которые посвятили жизнь защите родины. Акция дала возможность выразить уважение тем, кто сражался за свою страну.

«Мой прадед был настоящим героем, который не только защищал Родину в трудные времена, но и оставил после себя целое поколение потомков, которые помнят его мужество и доброту. Его пример вдохновляет меня и напоминает о важности семейных ценностей и патриотизма», - поделился студент Жуковского техникума.

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Школы Студенты
15 марта 2024, 14:27
Ярмарка фермерской продукции пройдет в Воскресенске 17 марта
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковные фермеры представят свою продукцию на ярмарке в Воскресенске 17 марта. Так как мероприятие проведут в честь наступления масленичной недели, посетители смогут не только продегустировать и купить разнообразные продукты, но и окунуться в народные традиции и развлечения.

Масленица, как старинный славянский праздник проводов зимы, неизменно ассоциируется с теплой атмосферой, весельем и вкусными блинами. На ярмарке гостям представят не только блины, но и широкий ассортимент свежих овощей, фруктов, меда и молочных продуктов.

Программа мероприятия также включает в себя народные гулянья, конкурсы, различные мастер-классы и катание на оленях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Воскресенск Ярмарки Фермеры
15 марта 2024, 14:08
Председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов поделился впечатлениями о дистанционном голосовании
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Ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов проголосовал на выборах президента России со своего рабочего места. Он подчеркнул, что с помощью дистанционного голосования сделать свой выбор очень удобно и просто.

«Мне кажется, что эта система очень удобна. Я нахожусь на рабочем месте, занимаюсь своими повседневными делами и, вместе с тем, у меня есть возможность отдать голос тому кандидату, которого я поддерживаю», - прокомментировал Торкунов.

В Общественной палате подчеркнули, что большинство активистов также планируют проголосовать дистанционно.

«Просто в силу того, что люди хотели проголосовать в первый день, в пятницу, не дожидаясь воскресения. Во-вторых, все понимают удобство такой формы голосования», - заключил Торкнуов.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:49
Поликлинику для взрослых и детей построят в поселке Октябрьское к 2025 году
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Строительство поликлиники для взрослых и детей продолжается в Люберецком поселке Октябрьское. Окончание работ запланировано на декабрь 2025 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Сейчас на объекте ведется бетонирование фундаментной плиты и стен подвальной части здания. На данный момент возведение объекта выполнили на 7%.

Для пациентов будут работать отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов и другие необходимые отделения. Также в поликлинике установят современное оборудование, включая КТ, МРТ, рентген.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

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Люберцы Строительство Поликлиники
15 марта 2024, 13:40
Министерство образования Подмосковья заключило соглашение о сотрудничестве с РУДН
РУДН
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Министр образования Московской области Илья Бронштейн посетил Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы для подписания договора о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Социальная инфраструктура в Подмосковье интенсивно растет, ежегодно мы открываем около 40 новых школ. Для развития образования в регион необходимо привлекать лучших специалистов, поэтому сотрудничество с ведущими вузами страны - один из наших приоритетов», - отметил Илья Бронштейн.

Соглашение подписал ректор РУДН Олег Ястребовов. Вместе с Минобром Подмосковья вуз планирует развивать систему профессионального и дополнительного образования. Планируется проводить в школах занятия по профессиональной ориентации.

Подмосковье уже активно взаимодействует с тремя вузами - Государственным университетом просвещения, МПГУ и МГПУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

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Вузы Образование

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