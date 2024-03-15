Свыше 40 тысяч школьников и студентов Подмосковья рассказали о героях в своей семье на патриотической акции

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, школьник и студенты поделились историями о своих родных, которые посвятили жизнь защите родины. Акция дала возможность выразить уважение тем, кто сражался за свою страну.

«Мой прадед был настоящим героем, который не только защищал Родину в трудные времена, но и оставил после себя целое поколение потомков, которые помнят его мужество и доброту. Его пример вдохновляет меня и напоминает о важности семейных ценностей и патриотизма», - поделился студент Жуковского техникума.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».