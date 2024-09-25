25 сентября 2024, 21:45

Свыше 40 торговых точек в Мытищах привели в соответствие с начала года

пресс-служба городского округа Мытищи
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Сотрудники управления потребительского рынка и услуг регулярно выезжают с проверками по торговым точкам и проводят совещания с руководителями объектов. Всего в этом году запланировано привести в соответствие с требованиями 54 объекта, 43 из них уже готовы.

Еще на 11 точках работы закончатся до конца ноября. Около шести тысяч предприятий розничной торговли и услуг действуют на территории Мытищ. Это общепит, рынки, торговые центры и объекты нестационарной торговли. Свыше 180 обращений об их ненадлежащем содержании поступило в администрацию в 2024 году.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации, ответственность за содержание объектов потребительского рынка и прилегающих к ним территорий возложена на собственников предприятий и правообладателей данных объектов за счет собственных средств», - отметила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова.

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Мытищи Законы Торговля
25 сентября 2024, 21:45
Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Многодетная семья Степановых купила двухкомнатную квартиру по государственной программе. Владимир, Анна и их сыновья готовятся отметить новоселье.

После рождения третьего ребенка семья решила расширить жилплощадь. Субсидия стала в этом вопросе хорошей поддержкой.

«Приобрели двухкомнатную квартиру в новостройке. Будем получать ключи весной в следующем году. Очень ждем момент сдачи. Это особенно радостное событие для нас!» - поделился химчанин Владимир Степанов.

Всего с начала года в Подмосковье около 300 семей приняли участие в льготной программе. Получить поддержку от государства можно только, если нуждающиеся в возрасте до 35 лет, им необходимо жилье, они проживают в Московской области и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости квартиры или возможность получить кредит на эту сумму. Подать заявку можно онлайн на портале Госуслуг.

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Химки Семья Квартиры
25 сентября 2024, 21:45
Возложение цветов у памятника «Скорбящая мать» прошло в Богородском округе
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В Богородском округе прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти военнослужащих, погибших в 1994–1996 годах в Чеченской Республике и захороненных на Богородском кладбище. Мероприятие проводится ежегодно с 25 сентября 2001 года.

В День Памяти на Богородском кладбище собралось более 60 родственников погибших из 30 регионов России. Военнослужащие, сотрудники администрации Богородского городского округа, жители возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать», почтили память герой минутой молчания и выпустили в небо голубей.

По инициативе Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и при участии Министерства обороны Российской Федерации, проводится День Памяти погибших и пропавших без вести на Северном Кавказе. В этом году прошли мероприятия, посвященные 24-й годовщине первого захоронения неопознанных военнослужащих на воинском участке Богородского кладбища.

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Ветераны Памятники Богородский
25 сентября 2024, 21:23
Количество ДТП в Ленинском округе снизилось на 7,5% с начала года
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С начала года на территории Ленинского городского округа зафиксировано 75 дорожно-транспортных происшествий. Эти показатели на 7,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Начальник отдела дорожного хозяйства Константин Демин подчеркнул, что администрация уделяет особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения. Помимо мероприятий по улучшению улично-дорожной сети, регулярно проводятся профилактические акции, направленные на снижение числа ДТП, с особым акцентом на безопасность детей.

С началом учебного года в Ленинском округе еженедельно проводятся мероприятия по безопасности дорожного движения в школах и других учебных заведениях.

«Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции мы проводим тематические акции в образовательных учреждениях, обучая детей правилам безопасного поведения на дорогах. Водителям напоминаем о запрете вождения в нетрезвом состоянии, важности соблюдения скоростного режима и использования детских удерживающих устройств. Также предупреждаем о необходимости сбавлять скорость на пешеходных переходах», - добавил Константин Демин.

Эти меры направлены на дальнейшее снижение числа дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности всех участников дорожного движения в Ленинском городском округе.

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ГИБДД Ленинский округ
25 сентября 2024, 21:18
Более 50 фандоматов для приема вторсырья установили в Ленинском округе
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В Ленинском округе продолжается активная реализация экологических мероприятий, направленных на популяризацию сортировки твердых коммунальных отходов. По данным пресс-службы администрации округа, на территории муниципалитета уже установлено около 50 экопунктов для приема пластиковой тары, жестяных банок, текстиля и макулатуры.

Глава муниципалитета Станислав Каторов подчеркнул важность развития культуры вторичной переработки отходов как части экологического воспитания граждан, включая подрастающее поколение. В округе также установлено около 600 синих контейнеров для раздельного накопления мусора и площадка «Мегабак» для сбора крупногабаритных отходов, подлежащих вторичной переработке. «Это важный вклад в будущее нашего округа», - отметил Каторов.

В пресс-службе уточнили, что по поручению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области фондоматы для приема пластиковой тары и алюминия были установлены в муниципальных школах, а также на территории спортивных комплексов, МФЦ, в Расторгуевском парке, возле кинотеатра «Искра» и других общественных пространствах. Кроме того, частные организации разместили на улицах округа 30 экопунктов для приема макулатуры и три экобокса для текстиля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запускается новый сервис для предпринимателей по установке пунктов приема вторичных ресурсов. Эта услуга поможет бизнесу интерактивно подбирать места для установки пунктов так, чтобы они были удобны для жителей.

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Мусор Ленинский округ

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