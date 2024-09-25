Свыше 40 торговых точек в Мытищах привели в соответствие с начала года

Еще на 11 точках работы закончатся до конца ноября. Около шести тысяч предприятий розничной торговли и услуг действуют на территории Мытищ. Это общепит, рынки, торговые центры и объекты нестационарной торговли. Свыше 180 обращений об их ненадлежащем содержании поступило в администрацию в 2024 году.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации, ответственность за содержание объектов потребительского рынка и прилегающих к ним территорий возложена на собственников предприятий и правообладателей данных объектов за счет собственных средств», - отметила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова.

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