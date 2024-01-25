Свыше 40 культурных объектов Подмосковья получили охранный статус в 2023 году

Охранный статус получили Богородице-Рождественский собор, Троицкая церковь Саввино-Сторожевского монастыря, главный дом и конный двор усадьбы Дубровицы, псевдоготические Большой и Малый мосты с Переходной галерей ансамбля усадьбы Марфино и другие объекты. Это мемориалы «Стремиловский рубеж обороны», «Место боя 11 воинов-саперов Панфиловской дивизии», «Курган и обелиск» в «Долине Славы» и другие.

Ежегодно в Подмосковье утверждают предмет охраны объектов, которые являются жилыми домами. При этом учитывают все важные делали, которые необходимо сохранить во время капитального ремонта.

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