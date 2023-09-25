Свыше 40 кубометров мусора убрали на акции «Чистый лес» вблизи деревни Слизнево
Акция «Чистый лес» прошла вблизи деревни Слизнево в Наро-Фоминском городском округе. Волонтеры убрали 45 кубометров мусора и валежника. Они расчистили три гектара леса.
Акция «Чистый лес» рассчитана на три года.
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Порубочные остатки, сухостой и валежник сложили в специальные валы для дальнейшего перегнивания и удобрения почвы.
«Мы лес свой любим и ухаживаем за ним, незаконные свалки вывозим - для этого правительство выделяет средства, совместно с Комитетом лесного хозяйства убираем! Но сегодня специализированная акция - очищаем лес от валежника. Упавшие деревья распиливаются, и мы их складываем, в дальнейшем они будут использованы в качестве удобрения», - рассказал заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Михаил Янковский.