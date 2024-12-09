Свыше 40 дорожных рабочих очистят улицы в Солнечногорске после снегопада

В первую очередь уделяют внимание магистралям с интенсивным движением, обеспечивают проезд к важным социальным объектам: школам, детским садам, больницам и остановкам общественного транспорта.

Для уборки дорог общего пользования задействовали 76 машин снегоуборочной техники и 45 дорожных рабочих. Дворовые территории очищают 56 единиц техники и 128 дворников из «Дирекции единого заказчика городского округа Солнечногорск». Также в уборке участвуют 90 роторных снегоочистителей. Специалисты управляющих компаний приводят в порядок прилегающие территории, включая подъездные пути и дворы, а также убирают снег и сосульки с крыш.

Для складирования снега организовали площадки в районе деревни Хметьево площадью 11,1 гектар и еще один склад в Солнечногорске на 52 гектара.

«Коммунальные службы округа работают оперативно и по установленному графику. У нас есть все необходимые ресурсы для эффективной работы. Мы благодарны правительству Московской области за постоянную поддержку в обновлении и пополнении нашей техники», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Она также добавила, что во время снегопада снежный покров может достигать пяти сантиметров на магистралях и скоростных трассах, а на остальных дорогах - до восьми сантиметров. После окончания снегопада участки с интенсивностью движения около шести тысяч автомобилей в сутки чистят в течение трех-пяти часов, дороги с низкой интенсивностью - в течение суток.

Обращения по вопросам уборки территорий от снега можно направлять по телефону горячей линии главы городского округа Солнечногорск: 8 (800) 201-67-67.

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