Свыше 40 домов отремонтируют в Зарайске в 2024 году

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что необходимо как можно скорее расселить 300 тысяч человек из ветхого жилья.

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В этом году в рамках капремонта строители будут монтировать фальцевые кровли асфальтового цвета. Как отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко, больше не будет красных или зеленых крыш, все будет по регламенту.

«В этом квартале работы ведутся в четырех домах. Плюс два дома в ПМК-6 и в поселке Масловский», - рассказал Виктор Петрущенко.

Он добавил, что 40% запланированных на год работ по капремонту уже выполнено.