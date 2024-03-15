15 марта 2024, 09:50

Свыше 40 дольщиков ЖК «Диалект» в Мытищах получили ключи от квартир

Министертство жилищной политики Московской области
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Дольщики жилого комплекса «Диалект» начали получать ключи от квартир в Мытищах. Их уже выдали 43 семьям.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, подписание документов и приемку жильцов ведут при тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков и министерством. Всего новоселье отметят 85 семей.

Жилой комплекс «Диалект» строится с 2015 года. Несколько раз работы приостанавливались, пока в 2022 году объект не передали Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства. Сейчас ЖК полностью достроен и поставлен на кадастровый учет.

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Мытищи Строительство Дольщики
15 марта 2024, 10:38
Фестиваль профессий «Путь навыков» впервые прошел в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Масштабный фестиваль профессий «Путь навыков» в Наро-Фоминске посетили более 1,5 тысячи учеников 8-х и 9-х классов из всех школ округа. Он прошел в культурно-спортивном комплексе «Нара».

Представители Одинцовского техникума провели для школьников кулинарные мастер-классы и поделились секретами приготовления тортов и печенья. Также старшеклассники могли научиться оказывать первую помощь и делать уколы.

Можно было попробовать себя в профессии портного, парикмахера, программиста, системного администратора, юриста и многих других. Всего на фестивале было представлено более 15 профессий.

«Это мероприятие позволяет нашим детям - учащимся 8-х и 9-х классов - познакомиться с миром профессий, которые предлагают наши техникумы», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Фестиваль «Путь навыков» проводится при организационной поддержке Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области. Он станет ежегодным и будет помогать подмосковным школьникам выбирать профессию и искать свой путь в жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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Наро-Фоминск Школьники Фестивали
15 марта 2024, 10:38
Девятый дом в ЖК «Тетрис» в Красногорске запланировали достроить к сентябрю
ГК «Садовое кольцо»
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Жилой комплекс «Тетрис» продолжают строить в Красногорске. Девелопер ГК «Садовое кольцо» планирует завершить работы по девятой башне к сентябрю.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас девелопер приступил к облицовке фасадов домов второго этапа строительства. Так, в девятой башне устанавливают разноцветные металлокассеты, которые создадут яркий облик ЖК. На стенах монтируют утеплитель и фасадную подсистему.

Продолжается также строительство трех других домов второй очереди. Там создают наружные и внутренние стены, армируют фундамент и ведут другие работы.

Всего в ЖК будет девять многоэтажных домов, а также образовательный комплекс.

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Красногорск Строительство
15 марта 2024, 10:15
Участники Всемирного фестиваля молодежи встретились со студентами колледжа имени Никулина в Подольске
Телеканал «360»
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Делегация из Подольска побывала на Всемирном фестивале молодежи. После возвращения домой 12 ребят провели встречу со студентами в подольском колледже имени Александра Никулина. Они поделились опытом, рассказали о самом мероприятии и о новых друзьях из других стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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Всемирный фестиваль молодежи объединяет неравнодушных людей со всей планеты. Он проходил на федеральной территории Сириус. Участие в нем приняли 20 тысяч россиян и иностранных граждан из разных сфер: спорт, медиа, общественная деятельность, наука, бизнес, волонтерство, международное сотрудничество, образование, культура и детские организации. Они встретились для открытого разговора и обмена мнениями.

«У нас 12 представителей молодежи городского округа Подольск прошли отборочный тур и попали на Всемирный фестиваль молодежи, который прошел с 1 по 7 марта в городе Сочи. Это одни из лучших ребят - самые активные и творческие, которые представляли наш город в составе делегации Московской области», - рассказала начальник отдела комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск Наталья Горбунова.

Подольск Молодежь Фестивали Студенты
15 марта 2024, 10:12
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 15 марта
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 15 марта. Заторы образовались на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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Пробки Дороги

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