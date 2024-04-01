Свыше 40 человек переехали в новые квартиры из аварийных домов в Подмосковье за неделю

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, аварийные дома расселяют по нацпроекту «Жилье и городская среда». На минувшей неделе в новые квартиры переехали жители Сергиева Посада, Пушкино, Одинцова и Луховиц. Общая площадь расселенного жилья превысила 300 квадратных метров.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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