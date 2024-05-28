Свыше 4 тысяч сухих деревьев убрали в Подмосковье за 2 месяца

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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«С начала апреля в 59 муниципалитетах было удалено порядка 4,5 тысячи сухостойных деревьев. В первую очередь внимание уделяли объектам с углом наклона менее 45 градусов», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Во вторую очередь специалисты спиливали сухие ветви, которые могут представлять опасность для людей и объектов инфраструктуры. Он напомнил, что пни срезают до уровня земли. Таким образом получается избежать повреждения элементов благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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