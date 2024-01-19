19 января 2024, 10:02

Свыше 4 тысяч сотрудников МЧС обеспечили безопасность во время крещенских купаний в Подмосковье

МЧС России
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Свыше 4,6 тысячи сотрудников МЧС и более 700 машин задействовали в обеспечении безопасности жителей во время Крещенских купаний в Подмосковье. Спасатели дежурили вместе с медиками и представителями МВД.

Как рассказали в МЧС, к празднику подготовили свыше 200 купелей, где обустроили освещение, места для переодевания, обогрева и раздачи горячих напитков. Омовение совершили около 74 тысяч человек, а всего места купания посетили более 123 тысяч жителей.

Самыми популярными местами стали водопад «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, прорубь на реке Истре у Новоиерусалимского монастыря и другие. Ежегодно в крещенских купаниях участвуют около 200 тысяч человек.

Кроме того, инспекторы пожарного надзора взяли на учет места, где пройдут богослужения. Это свыше 300 храмов, церквей и соборов.

Спасатели напомнили, что окунаться в прорубь можно только в специально оборудованных для этого местах. Нельзя выходить на лед, толщина которого не достигла 25 сантиметров.

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Праздники Спасатели
19 января 2024, 10:08
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 19 января
Минтранс МО
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Загруженность дорог в Московской области в пятницу, утром, составила четыре балла. В Минтрансе региона рассказали, на каких магистралях и шоссе образовались заторы.

Основные пробки наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Варшавском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Благодаря строительству новой развязки пропускная способность вырастет на 25-30%. Все работы будут выполняться поэтапно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
19 января 2024, 01:06
Российский боксер Чудинов принял участие в Крещенских купаниях в Подмосковье
РИА «Новости»
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Начавшаяся метель не остановила любителей крещенских купаний от прихода на водоемы Подмосковья. На городском пляже в Серпухове купания организовали Федерация бокса России под руководством Умара Кремлева и Центр Прогресса. Одним из окунувшихся в купель стал боксер Федор Чудинов. В разговоре с «360» он признался, что окунание далось ему с трудом.

«Но я рад, что я смог побороть свои страхи. Весь день ходил и думал, купаться или нет. И все-таки собрался, пошел и сделал. Я не жалею об этом. Сразу настроение поднялось. Да, немножко мерзну, но это сделало меня сильнее, помирило меня с самим собой», - отметил спортсмен.

Всего в Подмосковье подготовили более 200 мест для Крещенских купаний, оборудованные световыми приборами, местами для обогрева и переодевания. На дежурства к иорданям и прорубям вышли врачи и спасатели для оказания первой помощи.

Также на участках, где собираются православные верующие, появились специальные дополнительные точки питания, где можно перекусить и выпить горячий чай.

По уже сложившейся традиции самое большое число верующих приезжают для купания на Крещение в Дмитровский, Истринский, Клинский, Мытищинский, Чеховский, Одинцовский и Сергиево-Посадский городские округа.

Самыми популярными купелями стали храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, святого источника Зарайска, на реке Истре возле Ново-Иерусалимского монастыря, в городском парке «Сестрорецкий» Клина, источника Николая Чудотворца села Андреевского, Троицкого храма села Троицкого и Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода.

Узнать перечень адресов для крещенского купания можно по ссылке.

Серпухов Бокс
18 января 2024, 23:57
Специалисты не выявили нарушений санитарных требований в реке Клязьме в Щелкове
Егорова Надежда
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Специалисты не выявили нарушений санитарных требований после забора проб воды в реке Клязьме в Щелковском городском округе. Соответствующее исследование было проведено после жалоб.

Накануне в администрацию городского округа Щелково поступил запрос от экоактивистов. Они сообщили о подозрении на сброс канализационных стоков в Клязьму в городском парке культуры и отдыха. По результатам проведенной экспертизы подтверждается, что качество воды соответствует требованиям СанПин.

Кроме того, сообщается, что основную канализационно-насосную станцию вывели из эксплуатации на время проведения капитального ремонта. В настоящее время перекачкой стоков занимается временная насосная станция - она работает в штатном режиме.

Модернизация очистных сооружений, расположенных на территории Щелкова, подходит к завершению. Она началась четыре года назад. На реализацию проекта выделено более 18 миллиардов рублей.

После реконструкции очистные сооружения смогут принимать стоков больше на 25% - на перспективу роста региона. Полностью завершить работы планируется к июню 2024 года.

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Щелково Экология
18 января 2024, 23:24
Открытый «Урок цифры» по основам кибербезопасности провели в школе № 27 в Мытищах
Роман Яковлев
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Занятия по основам кибербезопасности провели в школе № 27 городского округа Мытищи в рамках всероссийского проекта «Урок цифры». Программа полностью построена на материалах ведущей российской IT-компании «Лаборатория Касперского».

Во время открытой лекции учащимся рассказали об основных понятиях сферы кибербезопасности. Они узнали о работе популярных вредоносных программ, с помощью которых злоумышленники обманывают людей.

Открытый «Урок цифры» провел педагог и методист по цифровизации образовательного процесса Александр Степанов. Учитель утверждает, что ребят не приходится долго уговаривать для посещения цифровых уроков.

«Здесь присутствует принцип геймификации - то есть, обучения через игру. Материалы „Лаборатории Касперского“ могут быть использованы и для уроков с первоклашками и, как в этом случае, для материалов при обучении выпускников. Современные дети считаются аборигенами цифрового мира, но все равно попадают в ловушки киберпреступников», - пояснил Александр Степанов.

Учитель добавил, что первичными и главными правилами киберзащиты являются здравый смысл и критическое мышление.

«Урок был очень полезен для меня в качестве общего развития. Я давно интересуюсь сферой высоких технологий и на продвинутом уровне изучаю несколько языков программирования», - поделился один из учеников.

Директор школы № 27 Нина Данилина отметила, что учебное заведение по праву считается одним из самых цифровых на территории Московской области.

«Детей нужно научить жить в современной среде - познакомить их с правилами безопасности. „Урок цифры“ замечательно для этого подходит», - подытожила Нина Данилина.

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Дети Школы Мытищи

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