Свыше 4 тысяч семей в Орехово-Зуеве получили выплату на школьную форму в этом году

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, поддержку также получили семьи с низкими доходами. Ее размер составил 10 тысяч рублей на каждого школьника. Ее получают те, чей доход ниже суммы прожиточного минимума.

В министерстве добавили, что семьи с низкими доходами, которые не получили поддержку, могут подать заявление на «Госуслугах» до 30 ноября.

Узнать подробнее о мерах поддержки можно по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты. Это новые меры поддержки для неработающих пенсионеров, многодетных с низким доходом и семей с детьми-инвалидами.

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