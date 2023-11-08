Свыше 4 тысяч семей в Орехово-Зуеве получили выплату на школьную форму в этом году
В этом году более 100 тысяч многодетных семей из Подмосковья получили выплату на школьную форму. Их них около 4,5 тысячи — в Орехово-Зуеве. Размер поддержки составляет три тысячи рублей.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, поддержку также получили семьи с низкими доходами. Ее размер составил 10 тысяч рублей на каждого школьника. Ее получают те, чей доход ниже суммы прожиточного минимума.
В министерстве добавили, что семьи с низкими доходами, которые не получили поддержку, могут подать заявление на «Госуслугах» до 30 ноября.
Узнать подробнее о мерах поддержки можно по телефону 122.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты. Это новые меры поддержки для неработающих пенсионеров, многодетных с низким доходом и семей с детьми-инвалидами.
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