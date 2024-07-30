Свыше 4 тысяч нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с января

Около 100 нарушений в работе уличного освещения устранили в Подмосковье в июле.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, качественная работа уличного освещения важна для безопасности жителей в темное время суток. Для обеспечения исправной работы фонарей инспекторы ведомства регулярно проверяют их и выявляют нарушения. В этом также помогают камеры системы «Безопасный регион».

Всего в июле коммунальщики устранили 91 дефект, из них 29 - в Красногорске. Всего с начала года специалисты восстановили освещения более чем на тысяче объектах.

Сообщить о нарушениях в работе уличного освещения жители могут в территориальных отделах. Их месторасположение опубликовано на интерактивной карте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».