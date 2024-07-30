Свыше 4 тысяч нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с января
С начала года лесная охрана Московской области зафиксировала 4,2 тысячи нарушений законодательства. Проверки проводились в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовых товариществах. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.
По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, больше всего нарушений выявили на территории Волоколамского лесничества - 772. На территории Истринского лесничества зафиксировали 505 недочетов, на территории Бородинского лесничества - 272.
Отмечается, что чаще всего нарушители не соблюдали правила пожарной и санитарной безопасности, а также самовольно занимали лесные участки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах.
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