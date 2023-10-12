Свыше 4 тысяч клумб и цветников подготовят к зиме в Подмосковье

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Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, подготовку клумб традиционно проводят с сентября.

«Это и консервация фонтанов, и подготовка цветников и клумб к холодам. Также в это время высаживают луковичные растения, чтобы уже к майским праздникам цветы украшали парки и скверы наших городов», - сказал он.

Всего на общественных пространствах Подмосковья свыше четырех тысяч клумб и цветников. Каждую осень на них выкапывают не зимующие растения, убирают сухие листья и траву, рыхлят почву. Хвойным растениям и кустарникам, которые могут повредиться под весом снега, обвязывают кроны.

Каждый год осенью в Подмосковье высаживают около миллиона луковичных растений. Так, тюльпаны, нарциссы и гиацинты начинают цвести ранней весной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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