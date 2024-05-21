21 мая 2024, 09:31

Свыше 4 тысяч домов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

Министерство ЖКХ МО
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В прошлом году в Подмосковье капитально отремонтировали свыше тысячи жилых домов по региональной программе. В этом году в порядок приведут еще 4,2 тысячи.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в домах обновляют фасады, кровли, коммуникации, ремонтируют подвалы и фундамент, а также устанавливают новые лифты.

«Всего на территории Московской области расположено более 57 тысяч многоквартирных домов, из них в региональную программу капитального ремонта включено 44,2 тысячи МКД» - отметил глава ведомства Антон Велиховский.

С 2014 года в Подмосковье капитально отремонтировали более 17,2 тысячи многоквартирных домов. В результате жилищные условия улучшились у 3,5 миллиона человек.

Ознакомиться с программой можно по ссылке.

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Ремонтные работы
21 мая 2024, 09:59
Призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Воскресенске
Медиасток.рф
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В Воскресенске наградили победителя и семь призеров Всероссийской олимпиады школьников. Это лучший результат за все годы участия округа в заключительном этапе по общеобразовательным предметам.

В этом году на федеральном этапе олимпиады юные воскресенцы завоевали семь дипломов призеров, а один учащийся стал победителем.

«С 2021 года у нас был один призер, в 2022 - четыре призера, в 2023 - три. Наступил знаменательный 2024 год: нас один победитель и семь призеров», - рассказала начальник Управления образования городского округа Воскресенск Ирма Письменная.

С победой ребят поздравил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«Это прекрасно, что у нас дети стремятся к знаниям и занимают такие высокие призовые места. Это честь и хвала родителям. Огромные слова благодарности и низкий поклон педагогам, которые продолжают то, что родители начинают у себя дома», - отметил Малкин.

Ученица лицея № 23 Виктория Сокол стала призером по избирательному праву и по физике. Девятиклассник из лицея имени Стрельцова Глеб Сытенков призер сразу по двум дисциплинам: истории и мировой художественной культуре. Другой ученик лицея имени Стрельцова Михаил Кондратьев из Воскресенска во второй раз становится призером Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

«С каждым годом задания усложняются. Это позволяет всем поддерживать конкурентно способность, поэтому мы не останавливаемся, а прокачиваем свой уровень», - поделился он.

Все призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получают не только дипломы, но и денежные выплаты в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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Школьники Воскресенск
21 мая 2024, 09:59
Свыше 170 сбоев на объектах ЖКХ устранили в Подмосковье за неделю
Министерство ЖКХ МО
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За неделю аварийная служба потавила на контроль 176 технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье. Оперативные группы совершили 132 выезда.

Как сообщили в МинЖКХ Подмосковья, количество технологических сбоев за последние 10 дней стабилизировалось на уровне прошлой недели. Из 176 случаев 16 касались теплоснабжения, 31 - горячего и 14 - холодного водоснабжения и 115 - электричества.

Специалисты МОС АВС также провели 34 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору. Всего с начала года они выполнили свыше двух тысяч выездов.

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ЖКХ Электричество
21 мая 2024, 09:47
Семейный форум впервые прошел в Лобне
Unsplash
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Первый семейный форум прошел в Лобне. Психологи, юристы, финансовые эксперты и другие специалисты собрались в одном месте, чтобы ответить на все волнующие участников вопросы.

Организаторами форума выступили активисты Лобненского отделения центра «МногоМама», который ведет большую работу по поддержке многодетных и неполных семей, а также родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Идейным вдохновителем форума стала мама 11 детей Марина Чуракова.

«У человека, который создает семью, уже есть мысли, как все должно происходить. Но человек сталкивается с какими-то проблемами в течение своей жизни, и иногда получается так, что не может их решить. И мы решили, что хотим провести такой форум, который помог бы раскрыть людям какие-то непонятные для них ситуации, какие-то проблемы. То есть привести спикеров, которые профессионалы в своей области и могут помочь семейным людям», - рассказала Чуракова.

Провести первый семейный форум общественникам помогла администрация округа. В Лобне помощи многодетным семьям, которых в городе более полутора тысяч, уделяют большое внимание и все начинания активистов всячески поддерживают. Сегодня многодетные родители могут рассчитывать на 17 региональных и семь федеральных мер поддержки, но иногда им необходимо простое человеческое участие.

«Наш президент объявил Год семьи. И поэтому именно в этот год максимально важно, чтобы все семьи сплотились. Идет специальная военная операция, здесь лобненские девчонки, мужья которых там, их мамы здесь. И мы всячески стараемся им помогать. Семья - это ячейка, в которой надо научиться жить, не создавая проблем друг другу», - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Первый семейный форум будет иметь продолжение и, возможно, уже не на муниципальном, а на региональном или даже федеральном уровне.

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Лобня Семья
21 мая 2024, 09:22
Завод из Серпухова повысит производительность труда благодаря нацпроекту
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Завод топливозаправочных комплексов «Деловой союз» из Серпухова присоединился к национальному проекту «Производительность труда». О планах инвестора рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Практики нацпроекта применят на линии производства топливозаправочных комплексов ТЗК100. Это средства измерения, которые могут быть интегрированы с разным технологическим оборудованием на нефтебазах.

Задача - сократить время производственного процесса на 20%, на 15% уменьшить незавершенное производство и на 25% увеличить выработку на рабочих местах. Реализовать планы помогут эксперты Регионального центра компетенций Московской области.

Компания «Деловой союз» работает с 2000 года и специализируется на производстве топливозаправочных комплексов. Основными заказчиками являются компании нефтегазового сектора «Газпром», «Татнефть», «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Инвестиции Серпухов Промышленность

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