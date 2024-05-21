Свыше 4 тысяч домов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

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Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в домах обновляют фасады, кровли, коммуникации, ремонтируют подвалы и фундамент, а также устанавливают новые лифты.

«Всего на территории Московской области расположено более 57 тысяч многоквартирных домов, из них в региональную программу капитального ремонта включено 44,2 тысячи МКД» - отметил глава ведомства Антон Велиховский.

С 2014 года в Подмосковье капитально отремонтировали более 17,2 тысячи многоквартирных домов. В результате жилищные условия улучшились у 3,5 миллиона человек.

Ознакомиться с программой можно по ссылке.

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