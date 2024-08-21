Свыше 4 тысяч детей получат выплаты к 1 сентября в Ленинском округе

Более 14 тысяч детей воспитывают многодетные семьи Ленинского округа. Свыше четырех тысяч школьников муниципалитета получат различные региональные выплаты к началу учебного года.

В школы 1 сентября пойдут более пяти тысяч первоклассников. 30 из них получат подарочные наборы от губернатора Андрея Воробьева. Это школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

«Ребята из многодетных семей получают по три тысячи рублей на покупку школьной формы. Их у нас 4110 человек. Тем, кто воспитываются в небогатых семьях со средним доходом на человека ниже регионального прожиточного минимума, дополнительно выплатим по семь тысяч рублей на каждого ребенка. Таких школьников у нас около 300. Выплаты предоставляются проактивно, но также при желании жители могут самостоятельно подать заявление на подмосковном портале „Госуслуги“, - добавил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Кроме детей из многодетных семей, меры соцподдержки действуют для школьников с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных семей. Им выплатят по 13 тысяч рублей на покупку формы и оплату питания.

Отметим, что всего в Подмосковье помощь получают 107 тысяч детей.

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