Свыше 4 тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Как рассказали в региональном Минтрансе, больше всего машин эвакуировали в Ленинском округе. Там переместили 407 автомобилей. Еще 413 оказалось в Красногорске, 329 - в Химках, 280 - в Мытищах и 253 - в Балашихе.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не мешать проезду спецтехники и экстренных служб.

Машину могут эвакуировать за стоянку в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе и во втором ряду.

Узнать расположение перемещенного авто можно по телефону 112, а также в приложении «112 МО» и на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.