Свыше 4 тысяч антитеррористических учений провели в Подмосковье в 2024 году

В марте сотрудники ГУРБ Московской области участвовали в командно-штабном учении в городском округе Королев. Они подготовили варианты действий в случае опасности и предварительно рассчитали потребность в привлечении дополнительных сил и средств. Позже их предложения применили во время проведения контртеррористической операции.

С 26 по 30 августа оперативный штаб провел тактико-специальное учение в Дмитровском городском округе с участием 300 человек. Основной целью было пресечение теракта на объекте гражданской инфраструктуры. К маневрам привлекли территорииальные подразделения ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД и МЧС.

Кроме того, 30 октября 2024 в Богородском городском округе провели объектовую тренировку. В мероприятии участвовали более 900 человек, среди которых были представители министерств. Работникам и учащимся подмосковного колледжа «Энергия» рассказали о порядке действия при взрыве бомбы, сброшенной с беспилотника.