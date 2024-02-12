Свыше 4,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали по дачной амнистии в Подмосковье в январе

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что в прошлом году благодаря дачной амнистии поставили на учет 80 тысяч объектов недвижимости, включая 63,8 тысячи индивидуальных жилых домов общей площадью 8,6 миллиона квадратных метров с налоговым потенциалом 300 миллионов рублей.

«Выявлять незарегистрированную недвижимость мы активно начали и в этом году, в планах - вовлечь в налоговый оборот порядка 70 тысяч таких объектов. И наша задача - помочь людям легализовать недвижимость по упрощенной схеме, а для этого нужно донести информацию до каждого собственника, будь то встречи или обходы», - указала Наталья Адигамова.

С января этого года уже состоялись 74 встречи, в которых приняли участие 643 гражданина. Кроме того, специалисты совершили более двух тысяч обходов и направили свыше 1,7 тысячи уведомлений о необходимости регистрации. В марте планируются встречи с садоводческими товариществами, которые уже стали традиционными.

Городские округа Раменский, Дмитровский и Истра оказались лидерами по количеству зарегистрированных строений по дачной амнистии в январе.

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