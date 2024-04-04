Свыше 39 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья с начала года

Участок теплотрассы протяженностью 300 метров заменят в деревне Румянцево. Работы начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

Специалисты «Истринской теплосети» уже закупили и подготовили все материалы для ремонта.

«В ближайшее время начнется капитальный ремонт в деревне Румянцево. Будет заменен отрезок трубопровода от теплового узла № 24 до тепловой камеры № 8 на улице Школьная - это примерно 300 метров теплосетей. В данный момент их износ превышает 80%», - сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.

Сотрудники акционерного общества «Истринская Теплосеть» приступят к работам по замене теплотрассы сразу после окончания отопительного сезона. Все материалы для ремонта у коммунальщиков в наличии.

«В ближайшее время начнётся капитальный ремонт в деревне Румянцево будет заменён отрезок трубопровода от теплового узла №24 до тепловой камеры №8 на улице Школьная – это примерно триста метров теплосетей. В данный момент их износ превышает 80%\",- сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.

Во время капитального ремонта коммунальщики не только заменят 300 метров трубопровода, а также обновят оборудование на котельных и проверяется готовность внутридомового оборудования к пуску тепла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Во время капитального ремонта коммунальщики не только заменят трубы, но и обновят оборудование на котельных. А после проверяет готовность внутридомового оборудования к пуску тепла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».