07 мая 2024, 18:46

Свыше 39 тысяч консультаций провели в МФЦ Химок за 11 лет

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Жителей Химок продолжают консультировать в МФЦ. Специалисты рассказывают, как правильно подать в электронном виде заявления на получение услуг через официальные ресурсы.

Всего за 11 лет специалисты многофункциональных центров в Химках провели свыше 39 тысяч консультаций по работе с порталом госуслуг. Заявители могут подать документы в 59 окнах приема с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

«Всего в офисах МФЦ можно получить 391 услугу, федерального, регионального и муниципального уровней», - рассказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки МФЦ
08 мая 2024, 15:14
Теплоснабжение в Одинцове модернизируют к 2026 году
Читайте нас в: Google Новости
Масштабная программа модернизации объектов теплоснабжения запланирована в Одинцове на 2024–2026 годы. Специалисты отремонтируют тепловые сети, водоснабжение и водоотведение, обновят водозаборные узлы и тепловые пункты, а также построят котельные.

Всего к 2026 году в округе модернизируют и построят 12 котельных, отремонтируют 47,7 километров тепловых сетей, два водозаборных узла, два центральных тепловых пункта и свыше шести километров сетей водоснабжения и водоотведения.

«Сегодня в муниципалитете возобновлен отопительный сезон. К работам по модернизации объектов теплового хозяйства необходимо приступить сразу после его окончания, а завершить их не позднее 15 сентября», - поручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Всего на модернизацию объектов теплоснабжения на 2024–2026 годы в Одинцовском округе направят 6,7 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ
08 мая 2024, 14:58
Ограждения вдоль ж/д путей установят в 19 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Повышать безопасность на железной дороге продолжают в Подмосковье. За год вдоль путей установят еще два километра ограждений, из них 500 метров — железобетонных.

«В прошлом году обустроили больше четырех километров ограждений вдоль железнодорожных путей, благодаря чему удалось ликвидировать 364 „опасных тропы“ и снизить количество смертельных случаев на этих участках на 32%. В этом году работа будет продолжена», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работ проведут в Люберцах, Богородском, Королеве, Щелкове и Долгопрудном. Здесь появится в общей сложности 700 метров ограждений.

С начала 2024 года на железнодорожных объектах в Подмосковье погибло уже 39 человек, которые переходили через пути в неположенных местах. Поэтому устройство ограждений продолжится.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ
08 мая 2024, 14:56
Движение по дорогам ограничат в 6 округах Подмосковья с 9 мая
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Временные ограничения движения введут в шести городских округах Московской области с 9 по 12 мая. Соответствующее решение связано с празднованием Дня Победы.

9 мая движение будет ограничено в городах Красногорск, Бронницы, Серебряные Пруды, Фрязино и Чехов. Объезд перекрытий возможен по улично-дорожной сети этих городов.

В Чехове движение будет ограничено с 08:00 до 23:00 на Советской площади, включая участок улицы Чехова от дома № 79к4 до пересечения с улицей Московской. В Бронницах праздничные мероприятия пройдут на площади имени Героя Советского Союза Н. А. Тимофеева. Движение транспорта по улице Советской будет ограничено с 8:00 до 14:00 во время возложения цветов к Мемориалу Славы, а также с 20:00 до 22:30 для проведения праздничного концерта и салюта.

В Серебряных Прудах движение ограничат по улице Первомайской от здания магазина «Детский мир» до административного здания (дом 3) с 10:00 до окончания мероприятий; по улице 8 Марта (от перекрестка с улицей Большой Луговой до перекрестка с улицей Советской) и по улице Школьной (от перекрестка с улицей 50 лет ВЛКСМ до улицы 8 Марта) с 18:00 до окончания мероприятий. Во Фрязино 9 мая планируется памятный автопробег по улице Полевая с пересечением Проспекта Мира. В связи с этим с 11:00 до 13:00 будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств.

В Красногорском округе планируется временное ограничение движения автотранспорта в деревне Нефедьево с 10:00 до 11:00 неподалеку от мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» от дома 15 до дома 21. Также в городе Красногорске временно ограничит движение на Пенягинском шоссе 12 мая с 08:00 до 17:00 часов во время проведения церковного праздника «Красная горка» - движение будет перекрыто на участке от Пенягинского кладбища до улицы Знаменской.

Кроме того, 12 мая с 9:00 до 15:00 на время велозаезда GRAN FONDO RUSSIA в Лотошние будет перекрыто движение транспорта на участке дороги «Лотошино - Гаврилово - Сологино - Воробьево - Орешково».

«Призываем водителей быть предельно внимательными, планировать свой маршрут заранее и соблюдать правила дорожного движения!» - подчеркнули в Минтрансе Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

День Победы 9 мая Праздники Дороги
08 мая 2024, 14:46
Школьники Солнечногорска приняли участие в акции «Вальс Победы»
Читайте нас в: Google Новости
Более 200 школьников Солнечногорска приняли участие во всероссийской акции «Вальс Победы», которая проходит в преддверии 9 Мая. Ученики вальсировали под песню «Тучи в голубом» в исполнении Иосифа Кобзона.

В 2024 году акция «Вальс Победы» проходит в России уже в 10-й раз. За все время существования проекта его поддержали многие учебные заведения, а также жители из разных городов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

К акции присоединились все 16 образовательных учреждений муниципалитета. В их числе и активисты «Движения Первых» из школы № 2, школы № 4 и школы № 5.

«„Вальс Победы“ - этот танец является символом памяти и уважения к тем, кто сражался за наше будущее, символом единства поколений и символом наступления мирной эпохи», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

День Победы 9 мая Солнечногорск Школьники

Новости по теме