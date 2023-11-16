Свыше 37 тысяч школьников из Подмосковья отправились в турпоездки по соцсертификатам с начала года
Свыше 37 тысяч школьников из Подмосковья совершили туристические поездки по региону по социальному сертификату с начала года. это учащиеся с пятых по девятые классы.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, самым популярным направлением стала Третьяковская галерея, где побывали 16,5 тысячи детей. В топ также вошли программы «История одного города» в Сергиевом Посаде, «Помним и чтим» в Истре, «От истории до современности через всю Коломну» и «В гости к А. П. Чехову» в Серпухове.
Поездки понравились 99% опрошенным школьника, 97% высоко оценили гостиницы и 95% - экскурсионные программы.
В ведомстве добавили, что в 2022 году Подмосковье заняло первое место по количеству учащихся, поучаствовавших в проекте школьного туризма.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.
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