Свыше 37 тысяч поездок на каршеринге совершили за теплый сезон в Подмосковье
Почти 37 тысяч поездок совершили пользователи каршеринга за лето и начало оченив Подмосковье. Совместный проект Минкультуры и компании BelkaCar дает возможность совершать туристические поездки на автомобилях по всему региону.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, самыми популярными направлениями для поездок летом стали Сергиев Посад, Дмитров, Клин, Солнечногорск и другие округа. Чаще всего жители ездили на дачи, в загородные отели и глэмпинги, а также для прогулок на свежем воздухе.
Как отметили в ведомстве, 37% поездок были на природу, к водоемам и на шашлыки, 24% - на дачи и в загородные дома. Еще 19% пользователей отправились в кино и кафе и 15% - за экстремальными впечатлениями.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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