Свыше 3500 тонн конфет произвела шоколадная фабрика в Химках за год

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В городском округе Химки работает программа поддержки малого и среднего бизнеса. Кондитерская фабрика «Томер» воспользовалась субсидией на обновление оборудования.

На фабрике организована собственная лаборатория, где готовят тестовые образцы продукции, отбирают сырье и улучшают технологию производства. Кондитеры могут создавать новые вкусы, а также повышать качество шоколада.

Лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар вместе с экспертами «Малый бизнес Химки» встретилась с членами коллектива фабрики.

«В 2023 году предприятие успешно представило свою продукцию на международной выставке продуктов питания CNR Food Istanbul Expo 2023, которая проходила в Стамбуле», - рассказала Ольга Гончар.

На встрече обсудили меры поддержки шоколадной фабрики. Компания «Томер» планирует расширить линейку изделий и увеличить производственные мощности. Также в планах - продвижение шоколада на международных рынках.

Две программы партии «Единая Россия» - «Предпринимательство» и «Выбирай свое» помогают бизнесу Химок развиваться. Подробнее о них можно узнать здесь.

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