Свыше 350 студентов подготовят к работе вожатыми в Подмосковье

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, всего в регионе будут работать 100 летних лагерей.

«Первая смена в Подмосковье стартует уже с 26 мая и у нас в регионе будет работать более 100 детских лагерей. Для работы в детских лагерях мы подготовили более 350 вожатых, которые уже заканчивают свое обучение», - сказала она.

Студенты педагогического института прошли тренинги и семинары, а выпускной экзамен для вожатых проведут 25 мая в центре «Литвиново».

В министерстве напомнили, что в программе для студентов предусмотрели все необходимые знания, благодаря которым они смогут приступить к работе в лагере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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