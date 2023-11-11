11 ноября 2023, 18:22

Свыше 350 мероприятий проведут в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» готовится к запуску в Химках. Он проводится ежегодно с декабря по февраль. В общей сложности для жителей и гостей округа организуют проведение более 350 развлекательных мероприятий.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что в рамках подготовки к запуску проекта ведется украшение города.

«Как и прежде, новогодние каникулы будут насыщены культурными событиями и народными гуляньями. Это лучшее время для отдыха всей семьей!» - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Мероприятия пройдут в парках Толстого и Величко, а также на территории «Дубков», «Экоберега» и «Подрезково». Кроме того, по всей территории городского округа будут организованы различные тематические общеобластные мероприятия, такие как «Морозные традиции», «12 месяцев», «Новогодняя экология», «Путешествие в Новый год», «Незамерзай-ка» и фестиваль подарков.

У юных жителей и их родителей появится возможность принять участие в большой акции под названием «Почта Деда Мороза». Все отправленные письма будут доставлены в центральную резиденцию Деда Мороза, расположенную в Великом Устюге.

Напомним, в настоящее время активно готовится Театральный каток в сквере «Юбилейный». Его зальют одним из первых в Московской области, и совсем скоро он сможет принять первых посетителей. Площадка имеет общий размер около 2,5 тысячи квадратных метров и может одновременно вместить 150 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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Химки Новый год
11 ноября 2023, 19:09
Спортсменка из Домодедова стала чемпионкой России по боксу
Telegram-канал главы г.о. Домодедово
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Спортсменка Юлия Чумгалакова, представляющая Домодедовский городской округ, стала чемпионкой России по боксу. Соревнования прошли в Уфе. В них приняли участие более 170 женщин из 49 субъектов РФ.

В финальном поединке Юлии Чумгалаковой удалось одержать уверенную победу над спортсменкой из Челябинской области. Она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.

«От всей души поздравляю Юлию с прекрасным результатом! Она большая молодец! Гордимся нашей спортсменкой и всегда за нее болеем», - написал глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин в своем официальном Telegram-канале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров Подмосковья. Их поднимут на 40%.

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Спортсмены Город Домодедово
11 ноября 2023, 18:56
Школьница из Химок победила в акции «Экоперемена: сдавай тару за награду»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанница школы №29 городского округа Химки Ренита Мочалова стала победительницей экологической акции «РТ-Инвест» «Экоперемена: сдавай тару за награду». Во время проведения соревнований ей удалось сдать более 11 тысяч пластиковых бутылок и почти пять тысяч алюминиевых банок.

Всего за месяц работы экопункта учащиеся школы №29 сдали в фандомат более 16 тысяч единиц различной тары, подходящей для повторной переработки. За каждую бутылку им начислялось по пять баллов, а за алюминиевую банку – 10 очков. По итогам акции Ренитае Мочаловой удалось набрать 100 тысяч баллов. Таким образом она стала победительницей конкурса.

Генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов подчеркнул, что рекордные показатели по сбору вторсырья наглядно демонстрируют заинтересованность школьников Подмосковья в раздельном сборе отходов.

«За все время работы проекта «РТ-Инвест» с помощью роботизированных экопунктов было собрано более 10 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок», - добавил Андрей Шипелов.

Отметим, что подобные мероприятия помогают объяснить детям важность раздельного сбора мусора. Кроме того, они благоприятно сказываются на состоянии окружающей среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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Химки Экология
11 ноября 2023, 18:39
Спортсменки из Химок завоевали бронзовые медали на первенстве России по настольному теннису
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанницы училища олимпийского резерва № 3 городского округа Химки удостоились бронзовых медалей на первенстве России по настольному теннису. В соревнованиях принимали участие юные спортсменки до 22 лет.

В составе сборной Московской области выступили четыре жительницы Химок - Есения Широкова, Дарина Апсатарова, Яна Терехова и Альфия Юнусова. Альфия Юнусова смогла попасть в восьмерку сильнейших юниорок России в рамках личного зачета и продолжит борьбу за медали первенства. В ¼ финала она сразится с представительницей Самары.

Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что настольный теннис из года в год набирает все большую популярность.

«Я рад, что Химки играют важную роль в развитии этого спорта. У нас в училище олимпийского резерва № 3 отличные тренеры, которые помогают молодым теннисистам раскрыть свой потенциал», - указал Валентин Герасимов.

Он подчеркнул, что в Московской области ведется активная поддержка спортсменов. Кроме того, продолжается активное строительство новых объектов, где атлеты могут тренироваться и улучшать свои показатели. Также модернизацию проходят устаревшие площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Свои двери для первых посетителей они должны распахнуть до конца года.

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Спортсмены Химки
11 ноября 2023, 18:08
Дмитрий Волошин проверил ремонт теплосети на улице 9 Мая в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с местными жителями проверил устранение повреждений на магистральном трубопроводе на улице 9 Мая неподалеку от дома № 5. Он подает тепло и горячее водоснабжение в 22 многоквартирных дома и два социальных объекта в Новых Химках.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин указал, что в настоящее время аварийная бригада продолжает устранять утечки. Службы работают без остановки в круглосуточном режиме. Специалисты реагируют на все поступающие обращения.

«Для того, чтобы не отключать дома от отопления и горячего водоснабжения, установили байпас - то есть пока ведутся работы, тепло подается по резервной схеме», - рассказал Дмитрий Волошин.

Как сообщают представители ТСК «Мосэнерго», ремонтные работы, которые в настоящее время ведутся на улице 9 мая, будут полностью завершены до конца дня. Затем отопление в дома пустят по постоянной схеме.

Кроме того, 14 аварийных бригад продолжают работы по восстановлению теплосетей на улицах Кирова, Калинина, 9 Мая, Горной, Мельникова, Ленинградской, Мичурина, Речной, Дружбы, Фрунзе, Микояна, Маяковского, Советской и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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Химки Отопление

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