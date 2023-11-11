Свыше 350 мероприятий проведут в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что в рамках подготовки к запуску проекта ведется украшение города.

«Как и прежде, новогодние каникулы будут насыщены культурными событиями и народными гуляньями. Это лучшее время для отдыха всей семьей!» - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Мероприятия пройдут в парках Толстого и Величко, а также на территории «Дубков», «Экоберега» и «Подрезково». Кроме того, по всей территории городского округа будут организованы различные тематические общеобластные мероприятия, такие как «Морозные традиции», «12 месяцев», «Новогодняя экология», «Путешествие в Новый год», «Незамерзай-ка» и фестиваль подарков.

У юных жителей и их родителей появится возможность принять участие в большой акции под названием «Почта Деда Мороза». Все отправленные письма будут доставлены в центральную резиденцию Деда Мороза, расположенную в Великом Устюге.

Напомним, в настоящее время активно готовится Театральный каток в сквере «Юбилейный». Его зальют одним из первых в Московской области, и совсем скоро он сможет принять первых посетителей. Площадка имеет общий размер около 2,5 тысячи квадратных метров и может одновременно вместить 150 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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