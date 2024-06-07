Свыше 350 фактов сброса мусора из авто выявили в Подмосковье в мае

Как рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области Владислав Мурашов, камеры для выявления нарушений установлены рядом с контейнерными площадками.

«В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории. Только в мае таким способом было зафиксировано более 350 случаев выброса мусора из автомобилей», - сказал он.

Среди всех выявленных нарушений 117 выявили в Истре и 36 - в Раменском.

Штраф за выброс мусора из окна машины может достигать 200 тысяч рублей. С начала года общая сумма наказаний за такое нарушение превысила 1,9 миллиона рублей.

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