Свыше 350 детей из многодетных семей Клина получили ежегодную выплату

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Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получить выплату может один из родителей или законных представителей ребенка в семье, где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума - 17,2 тысячи рублей.

«Обязательным условием является обучение в государственных образовательных организациях Московской области или муниципальных образовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», - добавили в министерстве.

В ведомстве добавили, оформить ежегодную выплату можно на региональном портале или в МФЦ.

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