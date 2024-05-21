Свыше 350 дефектов в содержании территорий устранили в Подмосковье в мае
Камеры «Безопасный регион» помогли устранить более 350 дефектов в содержании территорий с начала мая. Они стали незаменимым помощником в работе специалистов ГУСТ Московской области.
Цифровые инновации в наше время являются неизменной составляющей повседневной жизни. Благодаря видеонаблюдению сотрудники коммунальных служб могут следить за уровнем чистоты, даже находясь на значительном удалении. Для оценки уровня уборки им достаточно выбрать нужный адрес и проанализировать состояние конкретного двора или общественной площади через видеомонитор.
С начала месяца работники коммунальных служб приняли меры по устранению около 355 недочетов в содержании территорий. Например, в Коломне специалисты провели уборку мелкого мусора на детских площадках возле домов по улице Макеева № 5, 7, 9 и 11, а также в селе Черкизово устранены проблемы возле домов № 1 и 2.
Кроме того, рабочие заменили или отремонтировали скамейки у домов № 5, 5а, 5б, 9, 7 по улице Зеленой и домов № 83 и 85 по улице Дзержинского.
В ГУСТ МО также подчеркнули значение оперативного выявления и устранения недочетов. Организации, не исправляющие проблемы в установленные сроки, могут быть привлечены к административной ответственности по упрощенной процедуре.
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