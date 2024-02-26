Свыше 35 тысяч детей в Подмосковье получили телемедицинские консультации с начала года

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на онлайн-приеме врачи проверяют ход и динамику лечения и дают рекомендации.

«Кроме того, врач может направить пациента на консультацию к узкопрофильному специалисту и оформить электронный рецепт на льготное лекарство. Особенно это удобно для семей с детьми. Всего с начала года в регионе было проведено более 35 тысяч телемедицинских консультаций для детей», - сказала она.

Записаться на телемедицинскую консультацию жители могут через «Госуслуги» , по телефону 122, а также на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

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