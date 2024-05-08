Свыше 35 километров дорог отремонтируют в Можайске в 2024 году

«Данный участок дороги „Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск“ является самым протяженный среди всех планируемых к ремонту в округе - 15 километров, и проходит через населённые пункты: Цезарево, Шеляково, Сокольниково, Елево и Ваулино», - пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Представители «Мосавтодора» также приведут в порядок четырехкилометровый участок дороги от Минского шоссе до деревни Большое Новосурино. С полной программой ремонта в 2024 году можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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