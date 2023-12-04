Свыше 31 миллиона перепелиных яиц произвели в Подмосковье с начала года

Как сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов, с начала года на племенные цели реализовали 15,8 тысячи особей молодняка и цыплят, а также 214 тысяч инкубационных яиц.

«Уже произведено свыше 31 миллион перепелиных яиц, что на миллион больше показателей 2022 года. Поголовье перепелов составляет более 263 тысячи голов. В Подмосковье наиболее крупными племенными предприятиями по производству перепелиных яиц стали: ‘Шепиловская птицефабрика’ и ‘Генофонд’», - сказал он.

Среди самых крупных производителей перепелиных яиц - «Шепиловская фабрика» в Серпухове. Там производит 97% от всего объема продукта в регионе. Крое того, там выпускают мясо перепелов, полуфабрикаты, тушенку и многое другое.

В тройку самых продуктивных предприятий также входит «Генофонд» из Сергиева Посада. Там разводят перепелов эстонской, японской и радонежской пород, а также кур и других птиц.

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