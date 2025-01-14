Свыше 300 жителей Мытищ стали участниками экологической акции по сбору мусора

Жители городского округа Мытищи сдавали макулатуру, консервные банки, тару от бытовой химии и косметики, пластиковые емкости, пакеты, стеклотару, электронику и многое другое. Собранные вещи отправят на переработку, это позволит уберечь природу от загрязнения токсичными веществами.

В акции приняли участие более 300 горожан, всех желающих в конце мероприятия угостили чаем. Такие сборы и другие экологические активности проводят в городском округе Мытищи регулярно. Всю необходимую информацию, анонсы мероприятий, а также списки вторсырья, которое можно сдать, публикуют в телеграм-канале по ссылке.

Ранее на Совете Федерации губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал сделать акцент на сборе вторичного сырья.