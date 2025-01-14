14 января 2025, 18:49

Свыше 300 жителей Мытищ стали участниками экологической акции по сбору мусора

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Мусор для отправки на переработку принимали у Торгового центра 4Daily в городском округе Мытищи. Волонтеры из команды «Экооперация» загрузили две «Газели» собранного сырья.

Жители городского округа Мытищи сдавали макулатуру, консервные банки, тару от бытовой химии и косметики, пластиковые емкости, пакеты, стеклотару, электронику и многое другое. Собранные вещи отправят на переработку, это позволит уберечь природу от загрязнения токсичными веществами.

В акции приняли участие более 300 горожан, всех желающих в конце мероприятия угостили чаем. Такие сборы и другие экологические активности проводят в городском округе Мытищи регулярно. Всю необходимую информацию, анонсы мероприятий, а также списки вторсырья, которое можно сдать, публикуют в телеграм-канале по ссылке.

Ранее на Совете Федерации губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал сделать акцент на сборе вторичного сырья.

Мытищи Экология Мусор
14 января 2025, 21:18
Почти 150 медицинских аппаратов передали в больницы Подольска в 2024 году
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В течение прошлого года медицинские учреждения городского округа Подольск пополнились 147 аппаратами для обследования и лечения пациентов. Оборудование прибрели благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и госпрограмме Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

В отделения и подразделения Подольской областной клинической больницы поступили 77 современных медицинских аппаратов. Это колоноскопы и бронхоскопы, мобильный рентген-аппарат типа С-дуга, электронейромиограф, мониторы глубины анестезии, электрохирургический блок.

Помимо этого, 33 медицинских аппарата появились в Подольской детской больнице. Для обследования и лечения маленьких пациентов там теперь применяют бинокулярный офтальмоскоп, риноларингофиброскоп, нефроскоп, 12-канальный электрокардиограф и электроэнцефалограф, высокочастотный электрохирургический аппарат и хирургический аппарат для имплантации. Родильный дом в Подольске получил еще пять единиц медицинского оборудования.

«Повышение качества и доступности медицинской помощи для пациентов округа - наша главная задача. Надеемся, что план поставок оборудования в 2025 году превысит план прошлого года, и мы сможем с еще большим успехом оказывать медпомощь жителям Подольска региона в целом», - подчеркнул главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Подольск Здравоохранение Больницы
14 января 2025, 21:04
Впервые у Троицкого собора в Подольске на Крещение установят купель
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На празднование Крещения Господня в городском округе Подольск организуют три места для купания. Впервые купель обустроят на территории Троицкого кафедрального собора.

По словам главы городского округа Подольск Григория Артамонова на всех трех локациях в Крещение будут дежурить волонтеры, медики и сотрудники органов правопорядка. Помимо этого, вблизи купелей разместят теплые палатки для переодевания и пункты с горячим чаем.

«Центральной локацией станет территория Троицкого кафедрального собора», - отметил руководитель муниципалитета.

Также традиционно места для омовения оборудуют в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке на Весенней в Климовске. В этом году в парке «Дубрава» купели не будет: сейчас там благоустраивают территорию.

Администрация городского округа Подольск призывает жителей не рисковать здоровьем и не окунаться в необорудованные проруби без присмотра врачей.

Крещенские купания начнутся с обряда освящения купелей 18 декабря в 22:00 и продлятся до 03:00.

Праздники Подольск
14 января 2025, 20:50
Фестиваль «Ледяное искусство» пройдет в Волоколамске 18 января
Медиасток.рф
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Сотрудники Центра культуры и творчества «Родники» приглашают жителей Волоколамского городского округа в Центральный парк на интерактивные мероприятия. В субботу, 18 января, там пройдет концертно-развлекательная программа «Ледяное искусство».

Жители и гости Волоколамска смогут не только получить удовольствие от зимней прогулки, но и зарядиться бодростью и позитивными эмоциями. Интерактивное мероприятие «Ледяное искусство» начнется в Центральном парке в 12:00.

Для любителей спорта там организуют зарядку «Парковая разминка» и игровую программу «Я сегодня чемпион». Творческие жители округа создадут своими руками сувениры на мастер-классе «Оч! Умелые ручки». Ярких эмоций гостям парка добавит концерт с танцами и песнями «Танцуем вместе - не стоим на месте!». На площадке будет работать фотозона «На пьедестале» и станция с горячим чаем и угощениями.

Концерты Фестивали Волоколамск
14 января 2025, 20:26
Поликлинику в Ленинском округе на 1000 посещений ввели в эксплуатацию
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В жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе построили большую поликлинику, рассчитанную на тысячу посещений взрослых и детей в смену. Здание уже ввели в эксплуатацию, а первых посетителей медики учреждения примут до конца первого квартала этого года.

Поликлинику построили благодаря народной программе партии «Единая Россия». Здание медучреждения площадью 7500 квадратных метров разделили на два блока: взрослый и детский.

Во взрослом отделении обустроят кабинеты терапии и хирургии, пациентов там примут кардиологи, онкологи и другие специалисты. В детском отделении обустроят кабинеты педиатров и узких специалистов: аллергологов, стоматологов и других врачей. Помимо этого, в медицинском учреждении будут работать отделения физиотерапии, лучевой диагностики и дневной стационар на шесть коек.

Как пояснил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, в жилом комплексе «Пригород Лесное» живут более 30 тысяч человек, и врачи общей практики уже не справляются с увеличившимся потоком посетителей.

«Для нас важно создать максимально комфортные условия для получения услуг, будь то сфера здравоохранения или образования», - отметил он.

Отметим, что здание поликлиники возвели с учетом нужд маломобильных граждан. Проектировщики предусмотрели лифты и специальные санузлы, а входы построили на уровне земли. Помимо этого, коридоры и дверные проемы в помещениях имеют необходимую ширину для свободного перемещения на кресле-коляске.

Строительство Поликлиники Ленинский округ

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