Свыше 300 тысяч участков Подмосковья проверили на соблюдение земельных законов с начала года

Больше всего проверили объектов в Можайске - более 23 тысяч, Раменском - свыше 21 тысячи, Домодедове - почти 20 тысяч, Дмитрове - более 18,6 тысячи и Истре - 17,7 тысячи участков.

«В этом году перед земельным контролем была поставлена более сложная задача, необходимо обследовать порядка 380 тысяч участков. Это больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом», - заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На данный момент ведомство выполнило годовой план по обследованиям на 80%.

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