01 декабря 2023, 17:55

Свыше 300 тысяч участков Подмосковья проверили на соблюдение земельных законов с начала года

МИО МО
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С начала года в Московской области обследовали более 300,5 тысячи участков на нарушения земельного законодательства. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

Больше всего проверили объектов в Можайске - более 23 тысяч, Раменском - свыше 21 тысячи, Домодедове - почти 20 тысяч, Дмитрове - более 18,6 тысячи и Истре - 17,7 тысячи участков.

«В этом году перед земельным контролем была поставлена более сложная задача, необходимо обследовать порядка 380 тысяч участков. Это больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом», - заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На данный момент ведомство выполнило годовой план по обследованиям на 80%.

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Законы
01 декабря 2023, 18:16
Подмосковью одному из первых в России возместили затраты на создание ОЭЗ
Unsplash
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Минэкономразвития России возместило около 1,4 миллиарда рублей, затраченных на создание инфраструктуры особых экономических зон «Санкт-Петербург» и «Дубна» Московской области.

«Общий объем компенсации составляет более 1,1 миллиарда рублей - эта сумма была вложена Московской областью в создание семи объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ „Дубна“», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Напомним, «Дубна» является самой крупной в России ОЭЗ по числу резидентов - сегодня здесь работают 165 инвесторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Инвестиции Минэкономразвития РФ
01 декабря 2023, 18:06
Подмосковье поделилось опытом развития кадрового потенциала на заседании в Калининграде
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Ежегодно в Подмосковье реализуют около 450 крупных инвестиционных проектов. Для обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, Мининвест региона проводит большую работу. О ней рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Она выступила с докладом на заседании Координационного совета по промышленности в Калининграде, которое провел заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Как отметила Зиновьева, кадровая политика - один из важнейших элементов развития инвестиционного климата. Для этого в Подмосковье активно реализуется проект «Профессионалитет», в раках которого создали семь образовательных кластеров. К концу следующего года их число увеличится до 13.

«На данный момент на сопровождении подмосковного Мининвеста на разных стадиях находится более 1150 инвестпроектов, их реализация позволит создать в регионе почти 250 тысяч новых рабочих мест. Наша задача обеспечить создаваемые предприятия кадрами», - сказала она.

Образовательные кластеры уже открыли по отраслям машиностроения, металлургии, радиоэлектроники, сельского хозяйства, педагогики и другим.

«Еще одним их инструментов кадровой политики, который эффективно используется в Московской области, является программа „Кадры для импортозамещения“. В рамках этой программы между инвесторами и образовательными учреждениями Подмосковья уже заключено 110 соглашений. Это позволит подготовить около 10 тысяч специалистов для импортозамещающих предприятий», - добавила Зиновьева.

Кроме того, для кадровой поддержки предприятий в Подмосковье действует программа льготной ипотеки. С 2016 года ей воспользовались 360 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экономика
01 декабря 2023, 17:58
Еще 2 дома построили в ЖК «Митино Дальнее» в Химках
Главгосстройнадзор МО
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В деревне Брехово полностью достроили 11-й и 27-й корпуса жилого комплекса «Митино Дальнее». Главный государственный строительный надзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации.

Четырехэтажные дома включают 117 и 156 квартир. В ближайшее время 258 пострадавших дольщиков смогут восстановить свои права на жилье.

Строительство ЖК началось в 2014 году компанией «Даналит», однако спустя пять лет оно было остановлено. В июле 2019 года областной стройнадзор провел внеплановую выездную проверку, по итогам которой материалы были переданы в полицию. Возбудили уголовное дело. Потом застройщик обанкротился, а дом был внесен в реестр проблемных объектов.

В четвертом квартале 2020 года Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья возобновил работы. У владельцев квартир появилась надежда получить ключи от своего жилья.

Последние два корпуса - № 18 и № 19 - достроят к концу декабря. Свои квартиры получат еще 155 дольщиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Химки Недвижимость
01 декабря 2023, 17:49
Омбудсмен Фаевская приняла участие в координационном совете при подмосковном Минюсте
Пресс-служба Уполномоченного
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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская приняла участие в координационном совете при управлении Министерства юстиции России по Московской области. Встреча состоялась в Доме регионального правительства.

Участники обсудили взаимодействие управления с правительством, прокуратурой, правоохранителями, контролирующими органами, городскими округами. Акцент сделали на принудительном исполнении взысканий по алиментам и долгам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Недвижимость

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