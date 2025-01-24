24 января 2025, 13:24

Свыше 300 тонн рыбной продукции произвели в Дмитровском округе в 2024 году

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Сфера рыбоводства активно развивается в Дмитровском муниципальном округе. За прошлый год в муниципалитете произвели 312 тонн продукции товарной аквакультуры.

В округе работают «НЦ Селекцентр» и крестьянско-фермерские хозяйства Олега Юрко и Валентина Азоркина. Другая компания - «Фуд Тим» - специализируется на переработке рыбы и морепродуктов.

Также в 2024 году вблизи Дмитрова начали строить «Индустриальный рыбный парк Food Team». Запустить в работу его должны в этом году.

Здесь объединятся современные рыбоперерабатывающие компании. Они будут использовать инновационные технологии глубокой переработки, заниматься безотходным производством, создавать инновационные продуктовые решения.

Кроме того, в поселке Некрасовский действует компания «Три Кита». Она производит рыбные деликатесы, икру, пресервы и морские коктейли.

«Дмитровский городской округ является одним из ведущих аграрных муниципалитетов Подмосковья. И в этом огромная заслуга тех, кто живет и трудится на дмитровской земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности», - сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Дмитров
24 января 2025, 15:09
Спортивную площадку у школы №41 построят в деревне Степаново
Медиабанк МО
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Спортивную площадку построят в деревне Степаново рядом со школой № 41. Обустроить такую территорию просили жители населенного пункта.

Для строительства спортивной площадки Минимущество Подмосковья согласовало участок площадью 0,1 гектара рядом со школой № 41 имени Воробьева. Администрация подобрала его после обращения жителей.

Размер площадки составит 20 на 38 метров. Там обустроят освещение и уложат резиновое покрытие. Там будут проводить тренировки и игры по мини-футболу, гандболу и баскетболу.

Завершить работы планируют в третьем квартале этого года. Площадку построят за счет бюджетных средств по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

Строительство Электросталь
24 января 2025, 14:37
Мастер-классы и игровые программы проведут в День студента в парках Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Татьянин день, или День российского студенчества, ежегодно отмечают в России 25 января. В субботу в парках городского округа пройдет множество разнообразных мероприятий.

Парки Толского, Величко и «Дубки» приглашают на праздничную развлекательную программу «ЗАЧЕТный парк». В 12:00 начнутся тематические мероприятия. В программе «Студенческие игры» все желающие смогут проявить свои умения и навыки, а также повеселиться в дружной компании.

В этот день парках будут организованы творческие мастер-классы и расслабляющая зона настольных игр. День студента в парках «Дубки» и Величко завершится зажигательной дискотекой «Стипендия пришла!». А посетители парка Толстого смогут поучаствовать в увлекательном квесте «Ночь в музее».

Напомним, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в городских парках пройдут сотни тематических мероприятий. Жителей и гостей городского округа приглашают на мастер-классы, спортивные программы, игровые анимации для детей, народные гулянья, а также областные выставки и фестивали.

Химки Студенты Парки
24 января 2025, 14:34
Игровой комплекс установят у дома № 18 на Латышской улице в Наро-Фоминске
Медиасток.рф
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В Наро-Фоминске проекты по благоустройству города и формированию комфортной городской среды реализуются с прямым участием горожан. Так, на встрече с жителями дома № 18 на Латышской улице принято решение о необходимости установки нового игрового комплекса для детей на их дворовой территории

Этот проект включен в программу Московской области «Инициативное бюджетирование» и будет реализован в 2025 году. Площадка будет оборудована с учетом современных требований безопасности: появится безопасное покрытие, освещение и система видеонаблюдения.

Среди уже завершенных инициатив, предложенных жителями, - «Сказочный лес» на площади Молодежная, игровые площадки в Бобруйском сквере, а также детские площадки во дворах улицы Профсоюзная у домов № 6 и № 34. Кроме того, за летний сезон 2024 года установлены спортивные воркаут-зоны на улице Пешехонова, 10 и Шибанкова, 73.

Активное участие жителей в создании комфортной городской среды зарекомендовало себя как важный инструмент успешного развития Наро-Фоминска. Благодаря взаимодействию администрации и горожан, город становится удобным и уютным местом для жизни не только нынешнего поколения, но и будущих поколений.

Наро-Фоминск Благоустройство
24 января 2025, 14:29
Рейд по безопасности прошел на железнодорожном вокзале Чехова
Пресс-служба администрации м. о. Чехов
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Мероприятие провели по поручению главы муниципалитета Михаила Собакина. В рейде приняли участие сотрудники управления благоустройства администрации округа и представители транспортной безопасности.

По указанию руководителя округа к профилактическому рейду, направленному на снижение смертности на железнодорожной инфраструктуре, также присоединился заместитель главы Александр Ротнов.

В ходе подобных мероприятий пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные листовки.

«Раздача информационных материалов стала неотъемлемой частью этих мероприятий - буклеты содержат советы о том, как вести себя рядом с железной дорогой, а также напоминают о том, что безопасность зависит не только от правил, но и от сознательности каждого человека» , - отметил Александр Ротнов.

По итогам проведенного рейда замглавы отметил необходимость постоянно напоминать пассажирам о важной информации и правилах поведения на железной дороге.

Подобные мероприятия проводятся на территории округа на постоянной основе.

РЖД Смертность Чехов

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