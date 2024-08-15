Свыше 300 случаев парковки на газонах пресекли в Подмосковье с начала августа

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, нарушителей оштрафовали в сумме на 423 тысячи рублей.

Больше всего припаркованных на газонах машин в этом месяце выявили в Красногорске. Там правила нарушили 56 водителей. Чаще всего они оставляли автомобили на зеленых зонах во дворах в поселке Путилково и селе Ильинском.

В прошлом месяце благодаря жителям в Мытищах обнаружили 40 нарушений, в Балашихе - 36, в Котельниках - 25, а в Ленинском округе - 20.

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