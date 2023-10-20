Свыше 300 производителей приняли участие в торгово-закупочной сессии в Подмосковье
Торгово-закупочная сессия Минсельхозпрода прошла в Доме правительства Подмосковья. В ней приняли участие свыше 300 производителей.
Как рассказал заместитель председателя Подмосковья Георгий Филимонов, на встрече представители дирекции компании «Верный» рассказали о планах по расширению ассортимента и новых проектах.
«Мы собрали более 300 участников - это товаропроизводители из Московской области и гости из других регионов страны. Сегодня на территории нашего региона расположено два распределительных центра и более 450 магазинов сети „Верный“. Также более 80 поставщиков Подмосковья уже сотрудничают с торговой сетью», - сказал он.
Компания озвучила критерии, которые должны соответствовать товары потенциальных партнеров. Поставщики узнали об условиях работы и получили ответы на интересующие вопросы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».