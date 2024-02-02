Свыше 300 незаконных перевозок строительного мусора выявили в Подмосковье в январе

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, камеры могут зафиксировать нарушителей на дорогах в любое время суток, потому обойти цифровую проверку невозможно.

«В январе в объективы камер попались 365 перевозчиков без специального талона на транспортировку строительного мусора. Всем отправились штрафы и административные постановления, сформированные в упрощенном формате. Пополнить бюджет им придется на 24 миллиона 557 тысяч рублей», - сказала она.

В январе по одному нарушителю выявили в Ступине и Жуковском, двух - в Раменском, четырех - в Богородском. Еще 14 постановлений выписали в Серпухове - там перевозчики выплатят более одного миллиона рублей штрафов.

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