Свыше 300 человек выступили на фестивале народного танца в Лыткарине

На сцене выступали дети младше 11 лет, подростки в возрасте от 12 до 15 лет и взрослые артисты от 16 лет и старше. Многие уже не в первый раз приезжают на фестиваль, чтобы показать свое мастерство.

\"Это самый красивый конкурс, потому что под пластом народного танца огромные многовековые традиции. Он всегда очень нарядный, красивый, живой, позитивный и эмоциональный\", - отметила организатор фестиваля «Ларец танцев - 2024» Ирина Семенова.

Организаторы фестиваля подготовили для участников два мастер-класса – по башкирскому и русскому танцу. Гран-при фестиваля в этом году взял коллектив хореографической студии «Родник» из Истры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На сцене выступали дети младше 11 лет, подростки в возрасте от 12 до 15 лет и взрослые артисты от 16 лет и старше. Многие уже не в первый раз приезжают на фестиваль, чтобы показать свое мастерство.

«Это самый красивый конкурс, потому что под пластом народного танца огромные многовековые традиции. Он всегда очень нарядный, красивый, живой, позитивный и эмоциональный», - отметила организатор фестиваля «Ларец танцев» Ирина Семенова.

Организаторы фестиваля подготовили для участников два мастер-класса - по башкирскому и русскому танцу. Гран-при фестиваля в этом году взял коллектив хореографической студии «Родник» из Истры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».