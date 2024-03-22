Свыше 300 человек стали донорами крови в Химках с начала года

В прошлом году в рамках города было собрано почти 700 литров донорской крови.

«Каждый год в Химках увеличивается количество людей, которые хотят стать донорами. Приятно, что в нашем округе проживают такие неравнодушные жители. Важно помогать тем, кто в этом действительно нуждается», - сказала депутат Химок Надежда Смирнова.

Жителям, удостоенным знака «Почетный донор», предоставляется право на бесплатный проезд в общественном транспорте и 50% ежемесячной компенсации за коммунальные услуги.

Главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов напомнил, что стать донором может каждый, достигший 18-летнего возраста. Важно, чтобы потенциальный донор был здоров в день сдачи крови и не имел признаков заболевания.

Центр переливания крови в Химках находится на улице Чкалова, дом 2/21, в поликлинике № 1. Забор крови проводится по понедельникам и средам с 7:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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