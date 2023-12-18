Свыше 300 бесхозных энергообъектов Подмосковья ввели в эксплуатацию с начала года

С начала 2023 года в Подмосковье выявили 442 бесхозных электросетевых объекта, 337 из которых на данный момент уже находится в эксплуатации. В топ округов по данному направлению вошли Раменский округ, Люберцы, Балашиха, Мытищи, Чехов и Щелково.

Компания «Мособлэнерго» получает сведения о бесхозном имуществе от администраций и жителей Московской области. Отмечается, что процент износа большинства обнаруженных объектов достигает 70%, и сети требуют капитального ремонта.

Ранее Андрей Воробьев призвал быстрее обучать ИИ для поддержания порядка во дворах. Если разметить каждый двор, нейросеть сама сможет анализировать нарушения и моментально отправлять их в работу ответственным службам.

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