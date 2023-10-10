Свыше 30 заблудившихся в лесах Подмосковья спасли в первую неделю октября

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Как рассказал заместитель председателя правительства Георгий Филимонов, на поиск заблудившихся отправлялись лесничие, сотрудники МЧС, поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Мособлпожспас». Всех удалось найти и вернуть домой.

Чаще всего в лесах теряются пожилые люди с хроническими заболеваниями. Многие из них отправляются в лес без лекарств и телефонов и одетыми не по погоде. Больше всего сообщений о потерявшихся в первые дни месяца было их Наро-Фоминска, Звенигорода, Ногинска и Подольска. Так, в Истре из леса вывели 64-летнюю женщину с гипертонией, в Ногинске - 76-летнего мужчину, в Наро-Фоминске - двух женщин 69 и 86 лет.

Заблудившимся и их близким советуют обращаться за помощью по телефону 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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