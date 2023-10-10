Свыше 30 заблудившихся в лесах Подмосковья спасли в первую неделю октября
Спасатели помогли выйти из леса 33 жителям Подмосковья с 1 по 8 октября. Они или их близкие обращались за помощью в службу спасения по телефону 112.
Как рассказал заместитель председателя правительства Георгий Филимонов, на поиск заблудившихся отправлялись лесничие, сотрудники МЧС, поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Мособлпожспас». Всех удалось найти и вернуть домой.
Чаще всего в лесах теряются пожилые люди с хроническими заболеваниями. Многие из них отправляются в лес без лекарств и телефонов и одетыми не по погоде. Больше всего сообщений о потерявшихся в первые дни месяца было их Наро-Фоминска, Звенигорода, Ногинска и Подольска. Так, в Истре из леса вывели 64-летнюю женщину с гипертонией, в Ногинске - 76-летнего мужчину, в Наро-Фоминске - двух женщин 69 и 86 лет.
Заблудившимся и их близким советуют обращаться за помощью по телефону 112.
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