Свыше 30 участков дорог отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году

Жители Лобни сообщили в администрацию о загрязнении реки Альба или Мещериха, как ее называют в народе. Причину установили — промышленные стоки от одного из предприятий. Нарушения сразу устранили и вода стала чище.

Река протекает через реликтовые озера Долгое и Круглое, которые являются особо охраняемыми природными комплексами. Поэтому вопрос загрязнения был особенно актуален.

Специалисты водоканала проделали большую работу, чтобы выяснить, кто же сбрасывает в воду отходы с химическими примесями. Коммунальщики планомерно обследовали реку, двигаясь вверх по течению, брали пробы, проводили анализы и, наконец, нашли нарушителей.

«Спасибо руководству, спасибо всем коллегам, кто принимал участие. Спасибо общественникам и активистам, которые дежурили и в итоге пришли к тем предприятиям, которые устраивали всю эту историю у нас на реке. Теперь у них стоит деревянный чоп большого размера, и они не могут к нам ничего сбрасывать», - рассказал руководитель службы контроля качества ООО «Чайка» Роман Фомичев-Майоров.

Десятилетняя проблема решена. Вода на выходе с очистных теперь почти прозрачная, а нарушителям предстоит установить свои сооружения, чтобы их стоки соответствовали нормативам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Река Мещериха в Лобне стала чище Гео: Лобня ЗК Река Альба или Мещериха, как ее называют в народе, протекает через реликтовые озера Долгое и Круглое, которые являются особо охраняемыми природными комплексами. Жители давно жаловались на грязную речную воду и неприятный запах. Главная проблема Мещерихи – канализационные стоки, как правило, промышленные. Очистные сооружения с такими справляются с трудом, а найти виновника очень непросто. Специалисты водоканала проделали большую работу, чтобы выяснить, кто же сбрасывает в воду отходы с химическими примесями. Коммунальщики планомерно обследовали реку, двигаясь вверх по течению, брали пробы, проводили анализы и, наконец, нашли нарушителей.

СНХ РОМАН ФОМИЧЁВ-МАЙОРОВ руководитель службы контроля качества ООО «Чайка» - Спасибо руководству, спасибо всем коллегам, кто принимал участие. Спасибо общественникам и активистам, которые не просто там бегали и кричали, и писали в интернете, а действительно заняты были делом, мало кто знает, что дежурили и по ночам, по вечерам и в итоге пришли к тем предприятиям, которые устраивали всю эту историю у нас на реке. Теперь у них стоит деревянный чоп большого размера, и они не могут к нам ничего сбрасывать.

ЗК Десятилетняя проблема решена, вода на выходе с очистных теперь почти прозрачная, а нарушителям предстоит установить свои сооружения, чтобы их стоки соответствовали нормативам. Специалисты водоканала с помощью городской администрации продолжают поисковую работу, чтобы поставить надежный заслон тем, кого не волнует чистота природной воды.