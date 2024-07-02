Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья получили выплату для новорожденных с начала года

«Родители более 30 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного на общую сумму свыше 600 миллионов рублей. Семьи предпочитают получить выплату вместо готового набора, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что размер выплаты фиксирован - 20 тысяч рублей. Такую поддержку могут получить родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Оформить можно сразу в роддоме.

Свыше трех тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет получат бесплатные летние путевки в один из лучших лагерей России - «Литвиново». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с ребятами, которые приехали на вторую смену.

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