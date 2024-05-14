Свыше 30 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию с января

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Также записаться на медицинский осмотр можно на портале «Здоровье» или по номеру телефона 122.

Результаты доступны онлайн через телемедицинскую консультацию. Врач расскажет об итогах диагностики и в случае необходимости выпишет направление на дополнительные обследования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом.

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