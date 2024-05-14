Свыше 30 тысяч выпускников Подмосковья сдадут ЕГЭ в этом году

С этого года школьники смогут пересдать экзамен по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, изначальный результат аннулируется, поэтому перед принятием такого решения нужно серьезно задуматься.

«На сегодняшний день установлены даты - пересдать любой экзамен можно будет 4 и 5 июля, результаты станут известны до начала приемной кампании в вузы, что даст возможность выпускникам подать документы в выбранные учебные учреждения с учетом новых баллов. Но стоит учесть некоторые нюансы», - сказал он.

Всего в Подмосковье оборудуют 264 пункта сдачи ЕГЭ. Самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и иностранные языки.

Брынцалов напомнил, что школьники также могут получить дополнительные баллы за волонтерство, участие в олимпиадах, а также золотую или серебряную медаль.

Выпускники, сдавшие два и более экзамена на 100 баллов и педагоги, которые их подготовили, получат выплаты.

«Учителям, подготовившим двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ, выплачивается единовременно 150 тысяч рублей. Выпускникам, набравшим по двум и более учебным предметам 100 баллов по ЕГЭ - 100 тысяч рублей», - добавил парламентарий.

Первые ЕГЭ пройдут 23 мая по географии, литературе и химии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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