Свыше 30 тысяч новых фонарей установили в Подмосковье с января

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, всего в этом году на улицах установили почти 30 тысяч светильников и около четырех тысяч опор освещения, а также проверили свыше 306 километров линий освещения и установили 3,9 тысячи опор.

«Для того, чтобы сделать улицы Подмосковья светлее, использовали современные энергоэффективные светильники. В этом году установили 32061 светильников. Устройство систем наружного освещения ведем не только в крупных городах, но и в небольших деревнях и селах. Реализацию проекта продолжим и в следующем году», - отметил заместитель председателя правительства, глава министерства Михаил Хайкин.

В ведомстве добавили, что проект «Светлый город» реализуют с 2017 года. По нему на улицах, дорогах и на общественных местах устанавливают системы освещения. Всего за восемь лет в регионе установили свыше 112 тысяч светильников и 82 тысячи опор, а также проложили свыше 2,4 тысячи километров линий. Светлее стали более 3,7 тысячи мест.