Свыше 30 тысяч домов проверят на готовность к зиме в Подмосковье до сентября

В Подмосковье свыше 53 тысяч многоквартирных домов, а регион занимает первое место по их количеству в стране. Общая площадь объектов составляет порядка 275 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и жилищному надзору Владислав Мурашов.

«В этом году мы запустили алгоритм работы муниципалитетов по подготовке к осенне-зимнему периоду. До 1 мая глава утверждает график готовности, мы закрепили за каждым инспектором конкретный дом, за который он отвечает от начала до конца», - рассказал Мурашов.

По его словам, в проверках самых проблемных домов участвуют 200 инспекторов министерства по содержанию территорий и жилищному надзору, а также 200 специалистов совета многоквартирных домов.

«Это 400 человек, которые сейчас обходят самые сложные дома и заносят в „Проверки Подмосковья“ наиболее сложные проблемы. Далее муниципалитеты готовят паспорта готовности по каждому дому, затем каждый сложный дом мы будем повторно проверять», - указал Мурашов.

Мурашов подчеркнул, что главная задача - устранить до 15 сентября все выявленные замечания. При этом особое внимание уделяется четырем типам замечаний - теплоизоляция, опрессовка теплосети, осушение подвала и закрытие теплового контура.

«Опрессовка: по каждому дому выходит специалист, который включает компрессов, дает давление и смотрит, чтобы в течение пяти минут давление не падало. Это показатель того, что в системе нет протечек. Сейчас мы это фиксируем путем видео, которое прикрепляется к каждому дому, и проверяем, что проверка действительно была сделана, - подытожил Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».