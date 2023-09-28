Свыше 30 сел и деревень газифицировали в Подмосковье с начала года по губернаторской программе

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Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, 34-м населенным пунктом в этом году стала деревня Боково в Богородском округе. Там построили 7,9 километра газопровода, синее топливо получили жители 172 домов.

По словам главы министерства Александра Самарина, до конца года в Подмосковье построят еще около 300 километров коммуникаций в 60 населенных пунктах с общим населением свыше 10 тысяч человек. Сейчас работы ведутся в Щелкове, Коломне, Богородском, Павловском Посаде и других муниципалитетах.

Ежегодно в Подмосковья подключают к газу более 50 сел и деревень. До 2030 года коммуникации проведут более чем в 500 населенных пунктов. Узнать о том, где проведут работы, можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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